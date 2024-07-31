В Шымкенте спасатели МЧС ликвидировали возгорание

Фото: Zakon.kz

В районе Туран города Шымкент на открытой автостоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля. Огонь перешел на стоящие возле него три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

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