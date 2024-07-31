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В Шымкенте спасатели МЧС ликвидировали возгорание

Пожарная служба, огонь, возгорание, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарные, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 03:21 Фото: Zakon.kz
В районе Туран города Шымкент на открытой автостоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля. Огонь перешел на стоящие возле него три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.


31 июля 2024 года в Жезказгане также произошел пожар. Инцидент случился в одном из складских зданий. 

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