В Шымкенте спасатели МЧС ликвидировали возгорание
Фото: Zakon.kz
В районе Туран города Шымкент на открытой автостоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля. Огонь перешел на стоящие возле него три автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
31 июля 2024 года в Жезказгане также произошел пожар. Инцидент случился в одном из складских зданий.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript