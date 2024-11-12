Спасатели Шымкента ликвидировали пожар в двухэтажном доме

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

13 ноября 2024 года в городе Шымкент по улице Койкелди батыра в отдельностоящем двухэтажном складском помещении произошло загорание вещей, сообщает Zalon.kz.

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