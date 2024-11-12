Спасатели Шымкента ликвидировали пожар в двухэтажном доме
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
13 ноября 2024 года в городе Шымкент по улице Койкелди батыра в отдельностоящем двухэтажном складском помещении произошло загорание вещей, сообщает Zalon.kz.
Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован на площади 50 кв.м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет, причина загорания устанавливается.
Ранее сотрудники МЧС спасли два маленьких ребенка в Астане.
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