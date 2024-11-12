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Законодательство РК

Спасатели Шымкента ликвидировали пожар в двухэтажном доме

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 04:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
13 ноября 2024 года в городе Шымкент по улице Койкелди батыра в отдельностоящем двухэтажном складском помещении произошло загорание вещей, сообщает Zalon.kz.

Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован на площади 50 кв.м.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 04:03

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет, причина загорания устанавливается.

Ранее сотрудники МЧС спасли два маленьких ребенка в Астане.

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