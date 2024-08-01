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КНБ задержал 32 иностранцев и шестерых казахстанцев

КНБ задержал 32 иностранцев и шестерых казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:28 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Казахстана 1 августа 2024 года заявили о пресечении незаконного игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что оперативниками и пограничниками КНБ совместно с Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность восьми подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС "Хоргос".

"18 июля этого года по подозрению в данной деятельности задержаны 32 иностранца и шесть граждан республики".Пресс-служба КНБ

При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денежных средств.

КНБ задержал 32 иностранцев и шестерых казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:28

Фото: пресс-служба КНБ РК

Департаментом экономических расследований по Жетысуской области проводится досудебное расследование по ст. 307 ("Организация незаконного игорного бизнеса") УК РК.

КНБ задержал 32 иностранцев и шестерых казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:28

Фото: пресс-служба КНБ РК

Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

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29 июля 2024 года стало известно, что крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте.

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