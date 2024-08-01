КНБ задержал 32 иностранцев и шестерых казахстанцев

В Комитете национальной безопасности Казахстана 1 августа 2024 года заявили о пресечении незаконного игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что оперативниками и пограничниками КНБ совместно с Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность восьми подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС "Хоргос".

"18 июля этого года по подозрению в данной деятельности задержаны 32 иностранца и шесть граждан республики". Пресс-служба КНБ

При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денежных средств.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Департаментом экономических расследований по Жетысуской области проводится досудебное расследование по ст. 307 ("Организация незаконного игорного бизнеса") УК РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

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