Крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте

При координации прокуратуры города Шымкента 11 июля текущего года Департамент Комитета национальной безопасности пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, функционировавшей на территории Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Двух жителей Шымкента задержали с поличным в момент изготовления очередной партии наркотиков.

"В ходе обыска изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков". Прокуратура города Шымкента

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК, за указанное уголовное правонарушение предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.