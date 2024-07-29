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Законодательство РК

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 17:49 Фото: pxhere
При координации прокуратуры города Шымкента 11 июля текущего года Департамент Комитета национальной безопасности пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, функционировавшей на территории Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Двух жителей Шымкента задержали с поличным в момент изготовления очередной партии наркотиков.

"В ходе обыска изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков".  Прокуратура города Шымкента

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК, за указанное уголовное правонарушение предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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