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КНБ предупредил водителей о ситуации на границе с Россией

Пограничные пункты, пограничный пункт, пограничные пункты Казахстана, пограничный пункт Казахстана, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, въезд, выезд, пропуск через государственную границу, пропуск через границу, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 11:28 Фото: pixabay
Комитет национальной безопасности (КНБ) 26 июля 2024 года заявил о возможном ограничении движения транспорта на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Сырым", сообщает Zakon.kz.

По распространенным данным, с 29 июля по 3 августа 2024 года в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта.

"В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП "Маштаково".Пресс-служба КНБ РК

Иные пункты, уточнили в Комитете, работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

"Просим учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения".Пресс-служба КНБ РК

Ранее, 11 июня, сообщалось об ограничениях на границе с Узбекистаном. К примеру, в пункте пропуска "Жибек жолы" это было связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП "Гишт Куприк.

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