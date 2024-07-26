КНБ предупредил водителей о ситуации на границе с Россией

Комитет национальной безопасности (КНБ) 26 июля 2024 года заявил о возможном ограничении движения транспорта на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Сырым", сообщает Zakon.kz.

По распространенным данным, с 29 июля по 3 августа 2024 года в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта.



"В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП "Маштаково". Пресс-служба КНБ РК

Иные пункты, уточнили в Комитете, работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

"Просим учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения". Пресс-служба КНБ РК

Ранее, 11 июня, сообщалось об ограничениях на границе с Узбекистаном. К примеру, в пункте пропуска "Жибек жолы" это было связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП "Гишт Куприк.