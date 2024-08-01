Крупную партию контрабанды под видом ведер пытались провести из Ирана в Казахстан
Фото: ДГД по Мангистауской области
1 августа пресс-служба Департамента государственных доходов по Мангистауской области заявили о том, что в морском порту Актау нашли крупную партию контрабандных сигарет из Ирана, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, сигареты провозили в грузовом контейнере. Товар был оформлен под видом мусорных ведер.
Отмечается, что на данный момент проводится таможенный досмотр объекта транспортировки.
Ранее сообщалось, что контрабандные сигареты на 200 миллионов пытались провезти в Казахстан через автомобильные пункты пропуска в Жамбылской области.
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