Крупную партию контрабанды под видом ведер пытались провести из Ирана в Казахстан

Фото: ДГД по Мангистауской области

1 августа пресс-служба Департамента государственных доходов по Мангистауской области заявили о том, что в морском порту Актау нашли крупную партию контрабандных сигарет из Ирана, сообщает Zakon.kz.

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