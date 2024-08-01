Мужчина упал в траншею в Астане
Фото: МЧС РК
1 июля при проведении земляных работ в районе Нура один из рабочих упал в траншею глубиной два метра и повредил ногу, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в МЧС РК, сотрудники оперативно-спасательного отряда подняли рабочего на поверхность, оказали экстренную медицинскую помощь и передали пострадавшего медикам.
Ранее в Шымкенте спасатели МЧС ликвидировали возгорание.
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