Мужчина упал в траншею в Астане

Фото: МЧС РК

1 июля при проведении земляных работ в районе Нура один из рабочих упал в траншею глубиной два метра и повредил ногу, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в МЧС РК, сотрудники оперативно-спасательного отряда подняли рабочего на поверхность, оказали экстренную медицинскую помощь и передали пострадавшего медикам. Ранее в Шымкенте спасатели МЧС ликвидировали возгорание.

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