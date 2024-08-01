Большегруз смяло напополам: страшное ДТП произошло в Алматинской области

1 августа ДТП с большегрузами произошло в поселке Бесагаш Талгарского района. Водители оказались зажатыми, сообщает Zakon.kz.

В поселке Бесагаш Талгарского района произошло жуткое ДТП. По улице Чехова вниз спускался и намеревался выехать на Талгарский тракт грузовик Shacman. На обочине стоял грузовик ЗИЛ, груженный отсевом. По предварительной версии, у большегруза отказали тормоза, и он на полном ходу врезался в ЗИЛ, буквально сложив его на пополам. Далее транспортное средство снесло столб и отбойник. После чего грузовик повис над обрывом.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Груженный большегруз спускался со стороны горнолыжного курорта на кольце Бесагаша. Видимо, у него тормоза отказали. Водителя зажало, но дышит, дай Бог, минует несчастье. Неравнодушные и спасатели освободили его", – рассказали очевидцы.

ДТП прокомментировали в ДЧС Алматинской области.

"В ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талгарском районе на трассе Алматы – Талгар произошло дорожно-транспортное происшествие двух грузовых автомашин. В результате ДТП оказались зажатыми два водителя автомобилей. Силами четырех спасателей Специализированной пожарной части №2 Талгара водители спасены и переданы бригаде скорой медицинской помощи". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Движение по Талгарскому тракту в обоих направлениях ограничено: люди не могут ни выехать с поселка, ни заехать. Здесь также оборваны линии электропередачи.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

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