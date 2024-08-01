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Алматинского бизнесмена осудили за взятку в особо крупном размере

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 23:22 Фото: Zakon.kz
Алматинскому бизнесмену Алексею Курганскому вынесли приговор. Его признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, 29-летнего предпринимателя приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме того, по решению суда после отбывания наказания Курганский не сможет работать в госорганах и занимать руководящие посты.

"Окончательно назначить Курганскому 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, в Национальном банке, в его ведомствах, в уполномоченном органе по регулированию контролю и надзору финансового рынка и финансовых организациях, государственных организациях и в субъектах квазигосударственного сектора. Взыскать предмет взятки, как незаконно приобретённое имущество с Курганского в сумме 65 млн тенге в доход государства". Председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным дела Астаны Айжан Кульбаева

Ранее защитники и близкие бизнесмена неоднократно говорили, что Курганского арестовали на основании поддельных документов, а само досудебное расследование продлевалось по таким же подписям. А замешан в этом якобы следователь.

"С самого начала, когда было возбуждено дело, была фальсификация. Подписи прокурора тоже подделаны, имеются экспертизы. Из дела куда-то деваются протокола допросов, и тоже все на это глаза закрывают. Как такое возможно?" Тетя Алексея Курганского Наталья Поддубная

По словам юриста Габита Омирбекова, в деле нет состава уголовного правонарушения, так как "изначально сама регистрация была неправильной".

"Это гражданско-правовые взаимоотношения. Два человека между собой заключили договор, оказывали услуги. Есть все доказательства, что мошенничество не было, подстрекательство к даче взятки не было и органы уголовного преследования отказывались прекращать уголовное дело на стадии еще досудебного расследования. Мы сейчас подадим в апелляцию, если апелляция оставит в силе обязательно подадим в кассацию. Мы постараемся записаться на прием председателя Верховного суда". Габит Омирбеков

Родные и защитники Курганского намерены продолжать борьбу за справедливость и обжаловать приговор. И если потребуется – обратиться в Верховный суд.

Ранее сообщалось, что на 81 млн тенге оштрафовали за взятку главу "Алматы Тазалык".

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