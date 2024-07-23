Подобрали код: кибермошенники взламывают соцсети казахстанских чиновников

Мошенники все чаще стали использовать имена казахстанских знаменитостей и чиновников для вымывания денег. В этот раз злоумышленники "атаковали" мессенджеры депутата Мажилиса Парламента РК Асхата Аймагамбетова. Zakon.kz расскажет, как на это отреагировал чиновник и какие меры приняты.

Чиновников атаковали

С развитием информационных технологий масштабы киберпреступности растут как снежный ком. Варианты спекуляций – разные, но самыми распространенными остаются те, в которых представляются сотрудниками правоохранительных органов и работниками банков. Также в последнее время набирают обороты случаи, когда злоумышленники используют данные известных личностей. К примеру, в этот раз с кибермошенничеством лично столкнулся Асхат Аймагамбетов.

"Мошенники также писали от моего имени, и практически ежедневно мне и моим знакомым приходят фейковые сообщения якобы от руководителей разного уровня, друзей или родственников. На мой взгляд, ответственные органы уже опоздали с принятием мер. Компетентные структуры просто обязаны предпринять срочные меры, чтобы защитить граждан от массовых информационных атак и кибермошенничества". Асхат Аймагамбетов

По его словам, самое странное в этом случае то, что казахстанцы не видят активных и, самое главное, эффективных действий, решений и инициатив от уполномоченных органов.

"Не думаю, что проблема в отсутствии полномочий и законных оснований для действий. Если требуются новые правовые механизмы, их всегда можно инициировать. Тем не менее обычно дело не в отсутствии норм права, а банально в их эффективной реализации. При этом, ожидая решительных действий от госструктур, важно, чтобы каждый из нас был бдительным и осведомлен о методах мошенников и знал, как защитить себя и своих близких от их действий". Асхат Аймагамбетов

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Ранее людям приходила фейковая рассылка с просьбой перечислить деньги от имени премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, министра труда и социальной защиты населения страны Светланы Жакуповой, а также других высокопоставленных лиц.

"В мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу о перечислении финансовых средств. Это фейк! Информация рассылается интернет-мошенниками. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам. Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия". Пресс-служба правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Пенсионеры тоже страдают

Впрочем, на удочку мошенников чаще всего попадается рядовые казахстанцы, особенно пожилые люди. В МВД РК привели несколько примеров, когда удалось предотвратить многомиллионные хищения. Пенсионер рассказал, что всю жизнь копил деньги для детей, а киберпреступники едва не завладели его 15,5 млн тенге.

"Вышли на меня кибермошенники, которые хотели забрать мои деньги. Я понял, что что-то тут не то, и обратился сразу в киберполицию. Где меня выслушали, помогли, сохранили мои деньги. Я очень этим ребятам благодарен за то, что они пояснили, что я могу лишиться больших денег. Я всю жизнь собирал эти деньги, чтобы помочь своим детям. Поэтому если вы в чем-то сомневаетесь, лучше обратитесь сразу в полицию", – поделился мужчина.

Другой случай произошел в Караганде. Полицейские не позволили реализовать коварный умысел интернет-мошенника, который почти выманил 50 млн тенге у пенсионерки. Она даже отправилась в банк, чтобы снять со своего депозита крупную сумму денег и перевести их на счет "внука". Сотрудники банка, почуяв неладное, обратились в полицию. Последние убедили старушку не снимать со счета накопления. Позже она сама пришла поблагодарить сотрудников банка и правоохранителей, узнав, что внук не звонил ей с просьбой одолжить денег.

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Это обман, а не спецоперация

В МВД сообщили, что усилили меры борьбы с кибермошенничеством. В этом им помогли заинтересованные органы и казахстанские операторы сотовой связи. Так, поставлен технический заслон по международным звонкам с подменных номеров. Специальная система распознает их звонки и блокирует сомнительные входящие вызовы. С начала интеграции баз данных связи пресечено 58 млн звонков. В целом за шесть месяцев 2024 года принятыми мерами заблокирован вывод мошенниками более 380 млн тенге.

"Если вам позвонили неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, КНБ и Нацбанка, и сообщили о специальных операциях по поимке мошенников, то будьте бдительны, это настоящие мошенники. Они могут использовать элементы искусственного интеллекта по подмене лица и голоса. Могут осуществлять видеозвонки от имени сотрудников полиции. Запомните, сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят через мессенджеры. Тем более не просят перевести деньги на безопасные счета. Не скачивайте на телефон приложение для удаленного доступа и не сообщайте SMS-коды. Никто не может заставить вас оформить кредит. Это обман, а не спецоперация". МВД РК

Также в ведомстве рекомендовали, если вам неожиданно написал друг или родственник с просьбой дать в долг, обязательно спросите, для чего они нужны и на какой счет нужно перевести деньги.

"Вероятнее всего, вам пришлют карту не казахстанского банка или номер счета. Если вы сами предложите осуществить перевод, к примеру, через наши банки второго уровня, вам ответят, что карта находится на перевыпуске. Так мошенники используют свою преступную схему. Они посредством фишинга получают доступ к мессенджерам и рассылают подобные сообщения". МВД РК

В таких случаях в ведомстве рекомендуют перезвонить близким. Если это обман, то посоветовать им удалить в настройках связанные устройства. Для этого нужно зайти в WhatsApp или Telegram. В настройках выбрать "связанные устройства". Если устройство незнакомо, то нажать "Выйти".