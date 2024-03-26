Директора и бухгалтера яслей-сада осудили за растрату 63 млн тенге в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
Директору и бухгалтеру яслей-сада вынесли приговор за растрату 63 млн тенге в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы МВД РК, подсудимые в течение семи лет, установив несколько штатных единиц, незаконно начисляли доплату сверх установленных единиц. Кроме того, они производили обязательные пенсионные отчисления и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
Суд признал их виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.
"Осужденная, ранее занимавшая должность директора, находится в карантином отделении учреждения №23 Абайской области. В содеянном раскаивается, часть долга перед государством она уже оплатила", – говорится в сообщении.
Также говорится, что 62-летняя женщина желает трудоустроиться, чтобы с заработной платы помогать своим близким и оплатить иски.
"В отношении бухгалтера суд учел, что у осужденной есть дочка пяти лет, и отсрочил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет", – рассказала замначальника учреждения Анар Сабиева.
Ранее сообщалось, что растрату бюджетных денег и мошенничество выявила прокуратура в детских лагерях ЗКО.
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