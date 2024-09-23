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Законодательство РК

Бухгалтер ясли-сада украла 15 млн тенге, чтобы погасить долги

Тенге, деньги, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 09:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе Верховного суда 23 сентября 2024 года рассказали о приговоре бухгалтеру ясли-сада. Как оказалось, работник детского учреждения похитила деньги, что расплатиться с долгами. Теперь ее лишили свободы на семь лет, сообщает Zakon.kz.

В распространенном сообщении суда сказано, что бухгалтер, используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных ей бюджетных средств в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК).

"В 2021-2023 годы, искусственно завышая коэффициент к своей заработной плате, она перечислила на свой банковский счет в целом свыше 15 млн тенге", – говорится в приговоре.

Подсудимая в суде пояснила, что пошла на преступление из-за материальных трудностей (с целью погасить долги).

"Вина подсудимой подтверждается ее признанием, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, платежными документами, протоколами следственных и негласных следственных действий и с следованными в суде".Пресс-служба Верховного суда РК

Смягчающими вину обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, полное возмещение причиненного ущерба, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

В итоге:

подсудимая признана виновной по п.2) ч.4 ст.189 УК, она лишена свободы на 7 лет и права занимать должности, связанные с распоряжением товарно-материальных ценностей в государственных и коммерческих организациях на 10 лет.

"На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля. Приговор вступил в законную силу".Пресс-служба Верховного суда РК

Ранее сообщалось, что бухгалтер спортучреждения за пять лет украл 117 млн тенге в Мангистау.

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