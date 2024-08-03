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Нашествие каракуртов в Баянаульском нацпарке: ежедневно находят более 20 пауков

каракурт, паук, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:58 Фото: Баянаульский ГНПП
В Баянаульском национальном природном парке встревожены нашествием опасных пауков. Туристов предупреждают, что каракуртов в больших количествах находят вдоль озера Торайгыр, сообщает Zakon.kz.

В нацпарке рассказали журналистам "Павлодар-онлайн", что специалисты собрали уже 62 самки и 159 коконов.

"Каракуртов находят на территории больше двух километров вдоль берега озера Торайгыр. Их укусы очень ядовитые. На опасном участке установлен информационный щит с предупреждением", – сообщили в администрации нацпарка.

Ежедневно специалисты собирают более 20 пауков и до 80 коконов.

пауки, каракурты, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:58

Фото: Баянаульский ГНПП

В связи со сложившейся ситуацией руководство нацпарка уведомило областное управление здравоохранения о необходимости запастись препаратами против укусов каракуртов.

10 июля 2024 года сообщалось о нашествии каракуртов в Атырауской области. После укусов пауков шесть человек оказались в реанимации.

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