Статьи

Казахстанцы находят во дворах пауков, похожих на каракуртов: что происходит

стеатода Пайкулля напугала жителей, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 16:48
Казахстанцы стали находить в своих дворах частных домов пауков, очень похожих на каракуртов. Люди встревожены их активностью. Zakon.kz разбирался в ситуации вместе со специалистами.

В соцсети уже несколько дней люди публикуют кадры с ядовитыми пауками, которых находят на придомовой территории. Жители области Жетысу опасаются реальной угрозы быть укушенными. Но больше всего они переживают за детей.

Фото: скриншот из соцсети

Отметим, что летом прошлого года фиксировалась вспышка активности пауков. В июле 2025 года местные паблики сообщали, что в Талдыкоргане и по области Жетысу резко выросло число укусов каракуртов. Тогда видео, фото и тревожные сообщения буквально заполнили Telegram-чаты, Instagram и TikTok. Люди публиковали кадры ядовитых пауков, которых находили в подвалах, на улицах, в сараях, на кухнях и даже в детских кроватках.

Тогда же произошел резонансный случай – несколько человек попали в реанимацию.

Так, 9 июня 41-летнего жителя Талдыкоргана срочно госпитализировали с жалобами на судороги, сильную боль и подозрение на укус каракурта. Медики подтвердили диагноз и ввели антидот. Пациент несколько дней провел в реанимации под наблюдением врачей.

К счастью, по информации Управления здравоохранения области Жетысу, жизни пострадавшего ничего не угрожало. Вскоре он был выписан из больницы. Однако именно после этого случая поток обращений в медучреждения начал расти.

Фото: pixabay

Редакция обратилась к сотруднику лаборатории арахнологии и других беспозвоночных РГП "Институт зоологии" КН МНВО РК Леониду Киму, чтобы выяснить, несут ли эти пауки реальную угрозу жителям и куда обращаться с восьмилапым виновником всеобщей паники.

Как ответил арахнолог, найденный представитель членистоногих – это не смертельно опасный паукообразный.

"Это стеатода Пайкулля, Steatoda paykulliana, ложный каракурт. Зрелая самка, что можно опознать по красной полоске на спинке", – сказал специалист.

Стеатода (Steatoda) – это род пауков-тенетников, семейства Theridiidae, часто называемых "ложными вдовами" из-за внешнего сходства с каракуртами, но они менее опасны. Это синантропные пауки – живут рядом с человеком. Членистоногий имеет темное, округлое брюшко. Самка отличается черной и красной окраской. Распространены по всему миру и строят хаотичные сети в темных местах.

Он добавил, что зрелые каракурты полностью черные, незрелые в пятнах, без полос.

"Стеатоды обычны в городе. Их яд значительно слабее, при этом они такие же пугливые. Укус получить сложно, только если на себе придавить этого паука". Специалист-арахнолог Леонид Ким

Представитель Института зоологии отметил, что жителям, которые отлавливают таких пауков, можно принести находку в Институт зоологии. Там специалисты опознают, токсичен для людей тот или иной экземпляр или нет.

Специалисты призывают не поддаваться панике и разъясняют:

"Важно понимать, что люди и домашние животные сами по себе не представляют интереса для каракуртов. Их основной рацион составляют насекомые и другие членистоногие. Как и большинство пауков, каракурты стараются избегать контакта с человеком или крупными животными и при первой возможности предпочтут скрыться. Укус возможен лишь в исключительных ситуациях – когда паук ощущает угрозу своей жизни. Чаще всего это происходит при случайном придавливании, например, если его пытаются стряхнуть с тела рукой или прижимают во сне, переворачиваясь на земле".

Распознать каракурта среди других пауков можно по ряду характерных особенностей:

"Половозрелые самки, обладающие наиболее сильным ядом, полностью черные, без блеска, с бархатистой поверхностью. Они довольно крупные – размер брюшка сопоставим с лесным орехом, примерно 1,5-2 см. Знаковые 13 красных пятен встречаются только у молодых самок, которые менее опасны по сравнению со взрослыми. Самцы также представляют меньшую угрозу: их размер около 0,5 см, и они не всегда способны прокусить кожу человека. У молодых особей и взрослых самцов есть характерный окрас – на брюшке заметны белые пятна с красноватой каймой", – пояснил арахнолог Леонид Ким.

Чтобы снизить риск встречи с каракуртом, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  • не отправляться в путешествия в одиночку;
  • всегда иметь при себе коробок спичек, который может пригодиться для прижигания места укуса;
  • при ночевке на природе не располагаться прямо на земле, а по возможности использовать палатку с пологом;
  • перед тем как снова надеть снятую одежду и обувь, внимательно их осматривать;
  • не оставлять после себя мусор, поскольку стихийные свалки создают для каракуртов укрытия и благоприятные условия;
  • при обнаружении паука ни в коем случае не брать его в руки;
  • в случае укуса прижечь пораженное место огнем или другим горячим предметом и обязательно вызвать скорую медицинскую помощь;
  • не использовать алкоголь и седативные препараты при оказании помощи пострадавшему.

Ранее казахстанцев предупредили об активности клещей. Статистика насторожила специалистов: с начала сезона клещей в середине апреля в Алматы поступило 334 обращения от укушенных, половина из которых – дети. Всем была оказана помощь, заражений не выявлено. Однако впереди пик активности – риск инфицирования возрастает. Врачи тогда сообщили, какие опасные инфекции могут переносить клещи.

Кроме того, эксперты обратились к алматинцам за помощью в поиске клещей.

Оксана Житникова
Читайте также
Нашествие каракуртов в Баянаульском нацпарке: ежедневно находят более 20 пауков
09:58, 03 августа 2024
Нашествие каракуртов в Баянаульском нацпарке: ежедневно находят более 20 пауков
Нашествие каракуртов: с чем связано увеличение численности пауков и как спастись
09:02, 05 июля 2024
Нашествие каракуртов: с чем связано увеличение численности пауков и как спастись
Пик активности каракуртов в Казахстане: что делать при укусе паука
09:51, 23 июня 2023
Пик активности каракуртов в Казахстане: что делать при укусе паука
Читайте также
Сильнейший клуб Казахстана объявил состав на Лигу чемпионов
16:54, Сегодня
Сильнейший клуб Казахстана объявил состав на Лигу чемпионов
Арман Царукян получил долю в крупной лиге
16:40, Сегодня
Арман Царукян получил долю в крупной лиге
Винус Уильямс узнала печальную новость
16:25, Сегодня
Винус Уильямс узнала печальную новость
"Актобе" официально представил нового руководителя клуба
16:10, Сегодня
"Актобе" официально представил нового руководителя клуба
