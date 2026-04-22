Казахстанцы находят во дворах пауков, похожих на каракуртов: что происходит
В соцсети уже несколько дней люди публикуют кадры с ядовитыми пауками, которых находят на придомовой территории. Жители области Жетысу опасаются реальной угрозы быть укушенными. Но больше всего они переживают за детей.
Отметим, что летом прошлого года фиксировалась вспышка активности пауков. В июле 2025 года местные паблики сообщали, что в Талдыкоргане и по области Жетысу резко выросло число укусов каракуртов. Тогда видео, фото и тревожные сообщения буквально заполнили Telegram-чаты, Instagram и TikTok. Люди публиковали кадры ядовитых пауков, которых находили в подвалах, на улицах, в сараях, на кухнях и даже в детских кроватках.
Тогда же произошел резонансный случай – несколько человек попали в реанимацию.
Так, 9 июня 41-летнего жителя Талдыкоргана срочно госпитализировали с жалобами на судороги, сильную боль и подозрение на укус каракурта. Медики подтвердили диагноз и ввели антидот. Пациент несколько дней провел в реанимации под наблюдением врачей.
К счастью, по информации Управления здравоохранения области Жетысу, жизни пострадавшего ничего не угрожало. Вскоре он был выписан из больницы. Однако именно после этого случая поток обращений в медучреждения начал расти.
Редакция обратилась к сотруднику лаборатории арахнологии и других беспозвоночных РГП "Институт зоологии" КН МНВО РК Леониду Киму, чтобы выяснить, несут ли эти пауки реальную угрозу жителям и куда обращаться с восьмилапым виновником всеобщей паники.
Как ответил арахнолог, найденный представитель членистоногих – это не смертельно опасный паукообразный.
"Это стеатода Пайкулля, Steatoda paykulliana, ложный каракурт. Зрелая самка, что можно опознать по красной полоске на спинке", – сказал специалист.
Стеатода (Steatoda) – это род пауков-тенетников, семейства Theridiidae, часто называемых "ложными вдовами" из-за внешнего сходства с каракуртами, но они менее опасны. Это синантропные пауки – живут рядом с человеком. Членистоногий имеет темное, округлое брюшко. Самка отличается черной и красной окраской. Распространены по всему миру и строят хаотичные сети в темных местах.
Он добавил, что зрелые каракурты полностью черные, незрелые в пятнах, без полос.
"Стеатоды обычны в городе. Их яд значительно слабее, при этом они такие же пугливые. Укус получить сложно, только если на себе придавить этого паука". Специалист-арахнолог Леонид Ким
Представитель Института зоологии отметил, что жителям, которые отлавливают таких пауков, можно принести находку в Институт зоологии. Там специалисты опознают, токсичен для людей тот или иной экземпляр или нет.
Специалисты призывают не поддаваться панике и разъясняют:
"Важно понимать, что люди и домашние животные сами по себе не представляют интереса для каракуртов. Их основной рацион составляют насекомые и другие членистоногие. Как и большинство пауков, каракурты стараются избегать контакта с человеком или крупными животными и при первой возможности предпочтут скрыться. Укус возможен лишь в исключительных ситуациях – когда паук ощущает угрозу своей жизни. Чаще всего это происходит при случайном придавливании, например, если его пытаются стряхнуть с тела рукой или прижимают во сне, переворачиваясь на земле".
Распознать каракурта среди других пауков можно по ряду характерных особенностей:
"Половозрелые самки, обладающие наиболее сильным ядом, полностью черные, без блеска, с бархатистой поверхностью. Они довольно крупные – размер брюшка сопоставим с лесным орехом, примерно 1,5-2 см. Знаковые 13 красных пятен встречаются только у молодых самок, которые менее опасны по сравнению со взрослыми. Самцы также представляют меньшую угрозу: их размер около 0,5 см, и они не всегда способны прокусить кожу человека. У молодых особей и взрослых самцов есть характерный окрас – на брюшке заметны белые пятна с красноватой каймой", – пояснил арахнолог Леонид Ким.
Чтобы снизить риск встречи с каракуртом, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
- не отправляться в путешествия в одиночку;
- всегда иметь при себе коробок спичек, который может пригодиться для прижигания места укуса;
- при ночевке на природе не располагаться прямо на земле, а по возможности использовать палатку с пологом;
- перед тем как снова надеть снятую одежду и обувь, внимательно их осматривать;
- не оставлять после себя мусор, поскольку стихийные свалки создают для каракуртов укрытия и благоприятные условия;
- при обнаружении паука ни в коем случае не брать его в руки;
- в случае укуса прижечь пораженное место огнем или другим горячим предметом и обязательно вызвать скорую медицинскую помощь;
- не использовать алкоголь и седативные препараты при оказании помощи пострадавшему.
Ранее казахстанцев предупредили об активности клещей. Статистика насторожила специалистов: с начала сезона клещей в середине апреля в Алматы поступило 334 обращения от укушенных, половина из которых – дети. Всем была оказана помощь, заражений не выявлено. Однако впереди пик активности – риск инфицирования возрастает. Врачи тогда сообщили, какие опасные инфекции могут переносить клещи.
