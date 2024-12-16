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Происшествия

В Актобе спасателям пришлось доставать 15-летнего мальчика, который застрял в велотренажере

МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 17:50 Фото: МЧС РК
В Актобе спасатели пришли на помощь 15-летнему подростку, который застрял в велотренажере, сообщает Zakon.kz.

Тревожный звонок поступил 16 декабря на пульт 112. Рука мальчика так сильно застряла в механизме спортивного снаряда, что самостоятельно вытащить он ее уже не смог.

"Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС пришлось при помощи инструментов частично разобрать тренажер. Когда руку ребенка освободили, его передали бригаде скорой медицинской помощи", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее казахстанцы получили необычные видеопоздравления с Днем Независимости от сотрудников МЧС из разных регионов страны.

Андрей Дюсупов
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