Жителя Актау наказали за отстрел кошек из ружья

В Актау жители второго микрорайона бьют тревогу и обвиняют мужчину, проживающего неподалеку, в расстреле кошек из оружия, а также в жестоком обращении с животными, сообщает Zakon.kz.

Люди рассказали, что на протяжении года мужчина, проживающий в частном доме по соседству, убивает кошек и стреляет в них из оружия. Они сняли на видео момент задержания подозреваемого и опубликовали инцидент в социальных сетях.

"Каждый раз он обстреливал беззащитных животных из огнестрельного оружия. Несмотря на то, что здесь гуляют маленькие дети. А что будет дальше?" – говорит жительница Актау в видео.

На официальный запрос редакции Zakon.kz в Департаменте полиции Мангистауской области заявили, что по факту жестокого обращения с животными составлен административный протокол. Мужчину оштрафовали на 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее сообщалось, что мертвых собак обнаружили в пригороде Актау.