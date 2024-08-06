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Семья из четырех человек утонула в Акмолинской области

Семья из Астаны приехала отдыхать в Акмолинскую область и вся утонула, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 09:10 Фото: pexels
В Акмолинской области утонула семья из четырех человек, приехавшая на отдых из Астаны, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась 5 августа на Арнасайском водохранилище в Аршалынском районе.

Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, они приехали отдыхать из Астаны и расположились на месте, не оборудованном для купания. Когда дочь начала тонуть, отец и брат кинулись ее спасать. Затем к ним присоединилась мать. Из-за ветра и волн вся семья утонула.

"Тела женщины 1980 и девушки 2001 года рождения извлекли очевидцы. Поиски тел двух мужчин 1977 и 2000 годов рождения ведут спасатели ДЧС Акмолинской области и города Астаны", – говорится в сообщении ДЧС.

В июле 2024 года туристы из Астаны попали в опасную для жизни ситуацию в Боровом – они отправились на катамаране и сапборде в прогулку на озеро Большое Чебачье и не смогли вернуться на берег.

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