В Костанайской области собака не могла выбраться из колодца

Фото: pixabay

7 августа 2024 года в 5:00 утра в городе Тобыл Костанайской области произошел инцидент. Собака угодила в колодец и не могла самостоятельно выбраться из него, сообщает Zakon.kz.

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