В Костанайской области собака не могла выбраться из колодца
Фото: pixabay
7 августа 2024 года в 5:00 утра в городе Тобыл Костанайской области произошел инцидент. Собака угодила в колодец и не могла самостоятельно выбраться из него, сообщает Zakon.kz.
Как сообщают сотрудники МСЧ РК, колодец в городе Тобыл был глубиной в три метра.
Кадры чудесного спасения попали на видео.
Спасатели, соблюдая все меры предосторожности, подняли четвероногого друга из ямы при помощи альпинистской веревки.
Также ночью 7 августа 2024 года полицейские Алматинской области обнаружили тело мужчины. Они сообщили его особые приметы.
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