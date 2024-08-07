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В Алматы чуть не сгорела точка общественного питания

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 05:30 Фото: Zakon.kz
7 августа 2024 года алматинские спасатели ликвидировали пожар в городском кафе. Причиной возгорания стала бытовая мебель, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе 5:17 утра в Медеуском районе. В кухонном помещении одного из кафе произошло возгорание бытовой техники на площади 7 кв.м.

Благодаря оперативным действиям спасателей огонь ликвидировали за 20 минут с момента поступления вызова.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Ранее, 7 августа 2024 года, в районе 5:00 утра в городе Тобыл Костанайской области собака угодила в колодец и не могла самостоятельно выбраться из него.

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