В Алматы чуть не сгорела точка общественного питания
Фото: Zakon.kz
7 августа 2024 года алматинские спасатели ликвидировали пожар в городском кафе. Причиной возгорания стала бытовая мебель, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в районе 5:17 утра в Медеуском районе. В кухонном помещении одного из кафе произошло возгорание бытовой техники на площади 7 кв.м.
Благодаря оперативным действиям спасателей огонь ликвидировали за 20 минут с момента поступления вызова.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Ранее, 7 августа 2024 года, в районе 5:00 утра в городе Тобыл Костанайской
области собака угодила в колодец и не могла
самостоятельно выбраться из него.
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