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Масло стало причиной пожара в одном из кафе Актобе

пожар потушили пожарные , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 19:03 Фото: pixabay
Горящее масло во фритюрнице стало причиной пожара в городском кафе. Вспыхнувшее пламя на кухне оперативно потушили пожарные, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС Казахстана, 17 июля спасатели города Актобе ликвидировали возгорание в одном из кафе быстрого питания.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что на кухне заведения загорелось масло во фритюрнице. Пожарные ликвидировали огонь за 14 минут с момента поступления вызова".МЧС РК

Отмечается, что пострадавших в происшествии удалось избежать.

В министерстве напомнили о правилах в подобных ситуациях. Первое, что необходимо сделать, если загорелось масло, – срочно обесточить плиту или электроприбор, на котором готовилось блюдо.

  • Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, но не стеклянной!
  • Не заливайте горящее масло водой – это опасно.
  • Приобретите огнетушители – первичное средство пожаротушения поможет сбить пламя до прибытия экстренных служб.

Несколько дней назад в столице подобный инцидент чуть не привел к трагедии. 13 июля 2024 года в одном из столичных кафе загорелось помещение кухни.

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