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Горящий балкон в Алматы чуть не привел к трагедии

Пожарный кран, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 07:59 Фото: Zakon.kz
24 октября 2024 года алматинские спасатели ликвидировали возгорание в Бостандыкском районе по улице Жарокова, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, в пятиэтажном жилом доме в квартире на пятом этаже произошло загорание комнаты и балкона.

Пожар потушили на площади 15 кв.м. Он не распространился на соседние квартиры.

 Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

До прибытия пожарных подразделений жители дома самостоятельно вышли на улицу.

Ранее огнеборцы Актобе показали, как тушили горящий автомобиль на проезжей части.

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