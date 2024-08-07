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Пятеро детей и трое взрослых погибли в ДТП: в Актюбинской области создана рабочая группа

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 19:15 Фото: Zakon.kz
На трассе в Актюбинской области погибли пятеро детей, которые ехали с родственниками на соревнования. Аким Актюбинской области заявил о создании рабочей группы для разбирательства в трагической ситуации, сообщает Zakon.kz.

Глава региона Асхат Шахаров сообщил об этом решении в соцсети.

"В целях детального выяснения обстоятельств ДТП, произошедшего сегодня на автодороге Самара – Шымкент, по поручению акима Актюбинской области создана рабочая группа. Ее курирует заместитель акима области Жолдас Батырхан. Созданная группа в срочном порядке прибыла на место происшествия", – отметил аким Актюбинской области.

Сегодня, 7 августа, около 10:10 на 862 км автодороги международного значения Самара – Шымкент (территория Хромтауского района) произошло ДТП с участием грузового транспортного средства MAN с Toyota Ipsum. В результате страшной аварии водитель автомашины Toyota Ipsum и семеро его  пассажиров скончались на месте трагедии. В их числе пятеро детей.

Там отметили, что о проведении данного мероприятия государственным органам (отдел образования, Управление образования и полиции) не сообщали.

По данному факту начато досудебное расследование. Причины ДТП выясняют.

Позже в пресс-службе ДП уточнили, что из салона Toyota Ipsum извлекли тела еще двоих детей. В итоге стало известно, что в результате аварии погиб водитель минивена и семь пассажиров, среди которых пятеро детей.

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