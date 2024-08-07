"Муж на час" обокрал астанчанку

7 августа в полицию Астаны обратилась жительница, которая заявила, что обнаружила пропажу двух золотых колец после визита электрика из службы "Муж на час", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, женщина вызвала мастера для починки электроплиты.

Оперативники быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний парень, который уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. И теперь он вновь стал фигурантом уголовного дела.

Злоумышленник признался, что украшения уже сдал в ломбард, а полученные деньги потратил.

Похищенное из ломбарда изъяли и вернули владелице, попросив впредь быть бдительнее при выборе специалистов сервиса.

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