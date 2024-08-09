Аварийные тополя разгромили детскую площадку в Алматы

Во время урагана 9 августа в Турксибском районе Алматы во дворе дома по улице Староэлеваторская на детской площадке попадали высокие деревья, сообщает Zakon.kz.

Старые тополя переломали скамейки, качели и другой детский спортивный инвентарь.

Фото: Zakon.kz

Как рассказали жильцы дома, женщины с детьми буквально за минуту до инцидента успели уйти с площадки, избежав травм и трагедий.

Фото: Zakon.kz

Ранее уже подобный инцидент происходил.

Фото: Zakon.kz

Люди утверждают, что неоднократно обращались в КСК с просьбой спилить аварийные деревья, но никто не отреагировал на их запрос.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в июле 2023 года упавшее дерево едва не убило двух человек в Алматы.