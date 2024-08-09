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Аварийные тополя разгромили детскую площадку в Алматы

дерево упало на детской площадке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 20:25 Фото: Zakon.kz
Во время урагана 9 августа в Турксибском районе Алматы во дворе дома по улице Староэлеваторская на детской площадке попадали высокие деревья, сообщает Zakon.kz.

Старые тополя переломали скамейки, качели и другой детский спортивный инвентарь.

дерево упало на детскую площадку в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 20:25

Фото: Zakon.kz

Как рассказали жильцы дома, женщины с детьми буквально за минуту до инцидента успели уйти с площадки, избежав травм и трагедий.

дерево упало на детскую площадку в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 20:25

Фото: Zakon.kz

Ранее уже подобный инцидент происходил.

дерево упало на детскую площадку в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 20:25

Фото: Zakon.kz

Люди утверждают, что неоднократно обращались в КСК с просьбой спилить аварийные деревья, но никто не отреагировал на их запрос.

дерево упало на детскую площадку в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 20:25

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в июле 2023 года упавшее дерево едва не убило двух человек в Алматы.

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