Аварийные тополя разгромили детскую площадку в Алматы
Фото: Zakon.kz
Во время урагана 9 августа в Турксибском районе Алматы во дворе дома по улице Староэлеваторская на детской площадке попадали высокие деревья, сообщает Zakon.kz.
Старые тополя переломали скамейки, качели и другой детский спортивный инвентарь.
Фото: Zakon.kz
Как рассказали жильцы дома, женщины с детьми буквально за минуту до инцидента успели уйти с площадки, избежав травм и трагедий.
Фото: Zakon.kz
Ранее уже подобный инцидент происходил.
Фото: Zakon.kz
Люди утверждают, что неоднократно обращались в КСК с просьбой спилить аварийные деревья, но никто не отреагировал на их запрос.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что в июле 2023 года упавшее дерево едва не убило двух человек в Алматы.
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