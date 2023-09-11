В Рудном мужчина избил ребенка на детской площадке
Фото: pixabay
В одном из дворов Рудного мужчина набросился на 13-летнего мальчика в то время, когда тот играл с друзьями на футбольной площадке. Ребенка госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Накануне пьяный житель Рудного решил с местными ребятам поиграть в мяч, но внезапно набросился на одного из них, когда мальчики решили уйти с футбольной площадки. Об этом пишет AstanaTV.
Мужчина набросился на ребенка с кулаками и ударил ребенка в челюсть сначала рукой, затем коленом. Пострадавшего госпитализировали. Сообщается, что его здоровью сейчас ничего не угрожает.
В управлении полиции Рудного сообщили, что подозреваемый мужчина задержан. Первоначально его поместили в вытрезвитель.
"Зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время лицо, совершившее хулиганские действия, установлено. Проводится досудебное расследование". Жасулан Бисембаев, начальник следственного отдела УП Рудного
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, отмечают в полиции.
Ранее стало известно, что в Павлодаре водитель и его пассажиры избили пешехода-подростка за грубое высказывание.
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