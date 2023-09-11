В Рудном мужчина избил ребенка на детской площадке

В одном из дворов Рудного мужчина набросился на 13-летнего мальчика в то время, когда тот играл с друзьями на футбольной площадке. Ребенка госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Накануне пьяный житель Рудного решил с местными ребятам поиграть в мяч, но внезапно набросился на одного из них, когда мальчики решили уйти с футбольной площадки. Об этом пишет AstanaTV.

Мужчина набросился на ребенка с кулаками и ударил ребенка в челюсть сначала рукой, затем коленом. Пострадавшего госпитализировали. Сообщается, что его здоровью сейчас ничего не угрожает.

В управлении полиции Рудного сообщили, что подозреваемый мужчина задержан. Первоначально его поместили в вытрезвитель.

"Зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время лицо, совершившее хулиганские действия, установлено. Проводится досудебное расследование". Жасулан Бисембаев, начальник следственного отдела УП Рудного

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, отмечают в полиции.

Ранее стало известно, что в Павлодаре водитель и его пассажиры избили пешехода-подростка за грубое высказывание.