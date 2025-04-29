Толпа избила мужчину до потери сознания в Алматинской области

Фото: pexels

Сегодня, 29 апреля 2025 года, еще одно видео избиения, снятое в Алматинской области, всплыло в социальных сетях. На этот раз толпа напала на мужчину. Что об этом инциденте говорят в областной полиции – в материале Zakon.kz.

Кадрами избиения поделился блогер Сырым Иткулов. Затем они разлетелись по различным Instagram-пабликам. Фото: Instagram/syrymitkulov Согласно информации, избиение произошло возле ЖК "Нурия", расположенного в пос. Бесагаш Талгарского района. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EGOV.PRESS (@egovpress) В областном департаменте полиции нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. "В настоящее время проводится досудебное расследование. Установлено, что инцидент произошел утром 27 апреля на территории жилого комплекса "Нурия" в пос. Бесагаш. При этом заявлений и сообщений в полицию от граждан не поступало. Нарушение порядка выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Принимаются меры по установлению и задержанию всех участников уличного конфликта. Все причастные лица без исключения будут задержаны и привлечены к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством". Пресс-служба ДП Алматинской области Ранее мы писали, что жестокое избиение школьников в уличном туалете попало на видео и шокировало казахстанцев.

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