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Происшествия

Толпа избила мужчину до потери сознания в Алматинской области

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 13:53 Фото: pexels
Сегодня, 29 апреля 2025 года, еще одно видео избиения, снятое в Алматинской области, всплыло в социальных сетях. На этот раз толпа напала на мужчину. Что об этом инциденте говорят в областной полиции – в материале Zakon.kz.

Кадрами избиения поделился блогер Сырым Иткулов. Затем они разлетелись по различным Instagram-пабликам.

Фото: Instagram/syrymitkulov

Согласно информации, избиение произошло возле ЖК "Нурия", расположенного в пос. Бесагаш Талгарского района.

В областном департаменте полиции нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится досудебное расследование. Установлено, что инцидент произошел утром 27 апреля на территории жилого комплекса "Нурия" в пос. Бесагаш. При этом заявлений и сообщений в полицию от граждан не поступало. Нарушение порядка выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Принимаются меры по установлению и задержанию всех участников уличного конфликта. Все причастные лица без исключения будут задержаны и привлечены к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством".Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее мы писали, что жестокое избиение школьников в уличном туалете попало на видео и шокировало казахстанцев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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