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Прохожие спасли алматинку, которую на улице избивал муж

муж избил жену на глазах прохожих в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 22:26 Фото: Zakon.kz
9 августа в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина прижал женщину к асфальту и избивал ее. Ролик сняла проходящая мимо девушка. Она буквально заставила агрессора остановиться и отпустить жертву, сообщает Zakon.kz.

Позже стало известно, что инцидент произошел в Алматы.

Отметим, что прохожая на видео пригрозила нападавшему и стала звать на помощь. Однако едва сама не стала объектом нападения.


"По факту побоев Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан. Вместе с тем, он привлечен к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и за совершение мелкого хулиганства", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы толпой избили мужчину на костылях.

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Мужчину на костылях толпой избили в Алматы
Елена Беляева
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