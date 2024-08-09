Прохожие спасли алматинку, которую на улице избивал муж

9 августа в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина прижал женщину к асфальту и избивал ее. Ролик сняла проходящая мимо девушка. Она буквально заставила агрессора остановиться и отпустить жертву, сообщает Zakon.kz.

Позже стало известно, что инцидент произошел в Алматы.

Отметим, что прохожая на видео пригрозила нападавшему и стала звать на помощь. Однако едва сама не стала объектом нападения.





"По факту побоев Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан. Вместе с тем, он привлечен к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и за совершение мелкого хулиганства", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы толпой избили мужчину на костылях.

