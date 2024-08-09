Восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Алматы

9 августа в Алматы восьмилетний ребенок остался без присмотра взрослых выпал из окна квартиры третьего этажа, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РК. Выжил мальчик или нет, не сообщается.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек спасатели предупреждают:

Не оставляйте детей без присмотра!

Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!

Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!

Никогда не используйте противомоскитные сетки - дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

Ранее сообщалось, сколько детей погибли в Астане, выпав из окна.

