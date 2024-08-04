В Алматы ребенок выпал из окна второго этажа
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 4 августа в Алмалинском районе города Алматы из окна второго этажа выпал шестилетний ребенок, сообщает Zakon.kz.
Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу. Другие подробности происшествия уточняются.
Дополнительно МЧС Казахстана напоминает:
- не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- москитные сетки не защитят от падений;
- не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.
Накануне в Алматы из окна 15-го этажа выпал трехлетний ребенок. А 31 июля шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Темиртау. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
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