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В Алматы ребенок выпал из окна второго этажа

Бизнес-центры, деловые центры, новостройки, Алматы, лето, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 07:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 4 августа в Алмалинском районе города Алматы из окна второго этажа выпал шестилетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу. Другие подробности происшествия уточняются.

Дополнительно МЧС Казахстана напоминает:

  • не оставляйте маленьких детей без присмотра;
  • москитные сетки не защитят от падений;
  • не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.

Накануне в Алматы из окна 15-го этажа выпал трехлетний ребенок. А 31 июля шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Темиртау. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

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