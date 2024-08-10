Землетрясение произошло в 77 километрах от Тараза

Землетрясение зафиксировали рядом с границей Казахстана и Кыргызстана 10 августа в 10:26 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков магнитудой 4,4 находился на территории Кыргызстана – в 77 километрах на юго-восток от Тараза и в 13 километрах на юго-запад от города Талас.

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2 августа 2024 года подземные толчки силой 2-3 балла почувствовали жители Усть-Каменогорска. По информации Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение зафиксировано в 23:15.