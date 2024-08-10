Три автомобиля за вечер влетели в новую конструкцию из бордюров в Алматы

Вечером 10 августа во время ливня в Алматы три водителя столкнулись с новой конструкцией, которую рабочие соорудили на разделительной полосе. Отметим, что дорога узкая, а сооружение забирает с каждой полосы по метру, сообщает Zakon.kz.

Первым в бордюр влетел автомобиль Kia K5, который двигался по улице Сатпаева в западном направлении.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель, из-за ливня он не заметил новый бордюр, жестко влетел в него, отчего у автомобиля вывернуло колесо.

Фото: Zakon.kz

Следом за ним в ту же самую конструкцию влетел водитель такси. Но ему повезло и автомобиль не пострадал. Водитель уехал.

Фото: Zakon.kz

Но уже через 10 минут на том же месте, только с противоположной стороны, в бордюр влетел Subaru Outback.

Фото: Zakon.kz

Subaru повезло меньше. Автомобиль опрокинулся на бок.

Фото: Zakon.kz

Водитель также заявил, что из-за дождя он не заметил преграды, да и не ожидал ее там увидеть.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Водители пострадавших автомобилей в данное время дожидаются дорожных полицейских.

Мужчины намерены судиться с теми, кто возвел эту новую конструкцию и не поставил никаких предупреждающих знаков.