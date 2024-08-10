Три автомобиля за вечер влетели в новую конструкцию из бордюров в Алматы
Первым в бордюр влетел автомобиль Kia K5, который двигался по улице Сатпаева в западном направлении.
Фото: Zakon.kz
Как рассказал водитель, из-за ливня он не заметил новый бордюр, жестко влетел в него, отчего у автомобиля вывернуло колесо.
Фото: Zakon.kz
Следом за ним в ту же самую конструкцию влетел водитель такси. Но ему повезло и автомобиль не пострадал. Водитель уехал.
Фото: Zakon.kz
Но уже через 10 минут на том же месте, только с противоположной стороны, в бордюр влетел Subaru Outback.
Фото: Zakon.kz
Subaru повезло меньше. Автомобиль опрокинулся на бок.
Фото: Zakon.kz
Водитель также заявил, что из-за дождя он не заметил преграды, да и не ожидал ее там увидеть.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Водители пострадавших автомобилей в данное время дожидаются дорожных полицейских.
Мужчины намерены судиться с теми, кто возвел эту новую конструкцию и не поставил никаких предупреждающих знаков.