Взрыв предотвратили огнеборцы в Лисаковске
Фото: пресс-служба МЧС РК
15 августа в городе Лисаковске загорелся дачный дом. В ходе тушения огнеборцы вынесли из огня 27- литровый газовый баллон, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован.
"Жертв нет. Причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов по улице Ж. Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки, из-за чего огнеборцы эвакуировали 70 человек.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript