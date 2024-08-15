Взрыв предотвратили огнеборцы в Лисаковске

15 августа в городе Лисаковске загорелся дачный дом. В ходе тушения огнеборцы вынесли из огня 27- литровый газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован.

"Жертв нет. Причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов по улице Ж. Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки, из-за чего огнеборцы эвакуировали 70 человек.