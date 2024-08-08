В МЧС рассказали об автопожарах и возгораниях заготовок сена

Утром 8 августа стало известно общее число автомобильных и сельскохозяйственных пожаров, которые произошли на территории Казахстана за минувшие сутки, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации пресс-службы МЧС Казахстана, за прошедшие сутки на территории страны случилось семь автомобильных пожаров. К примеру, грузовые автомобили горели в городе Талдыкорган и в Акмолинской области.

В Актюбинской области горел прицеп, а в городе Кызылорде – обшивка борта грузовика. Горящие легковые автомобили, как и все предыдущие, потушили в городах Актобе, Семей и в столице.

А горящие сено и хозпостройки были ликвидированы спасателями в Алматинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Днями ранее тушение BMW в городе Сарани спасатели сняли на видео.