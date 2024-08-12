В Экибастузе автобус с рабочими вылетел в кювет
Фото: pxhere
12 августа 2024 года на территории одного из угольных предприятий в Экибастузе произошло дорожно-транспортное происшествие: автобус с рабочими вылетел в кювет, сообщает Zakon.kz.
Фотографии с места событий опубликованы в местном Telegram-канале kerek.pv.
В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области уточнили, что в салоне автобуса находилось 24 работника.
"В Экибастузе на территории одного из ТОО водитель, управляя автобусом ПАЗ, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет на земляной грунт".Департамент полиции Павлодарской области
В дополнении сказано, что пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь.
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