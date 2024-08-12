В Экибастузе автобус с рабочими вылетел в кювет

Фото: pxhere

12 августа 2024 года на территории одного из угольных предприятий в Экибастузе произошло дорожно-транспортное происшествие: автобус с рабочими вылетел в кювет, сообщает Zakon.kz.

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