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В Экибастузе автобус с рабочими вылетел в кювет

В Экибастузе автобус с рабочими вылетел в кювет, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 14:16 Фото: pxhere
12 августа 2024 года на территории одного из угольных предприятий в Экибастузе произошло дорожно-транспортное происшествие: автобус с рабочими вылетел в кювет, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с места событий опубликованы в местном Telegram-канале kerek.pv.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области уточнили, что в салоне автобуса находилось 24 работника.

"В Экибастузе на территории одного из ТОО водитель, управляя автобусом ПАЗ, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет на земляной грунт".Департамент полиции Павлодарской области
В дополнении сказано, что пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь.

8 августа в Астане груженный спецтехникой полуприцеп врезался в ЛРТ: пострадали три пешехода.

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ДТП Павлодарская область Экибастуз ДТП 2024 год Автобусы
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