В Астане груженный спецтехникой полуприцеп врезался в ЛРТ: пострадали три пешехода
Фото: ДП Астаны
Груженный спецтехникой трал Shacman 8 августа врезался в конструкцию ЛРТ, пострадали три пешехода, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили Zakon.kz в столичном Департаменте полиции, происшествие произошло на пересечении перекрестка Кабанбай батыра и Улы Дала.
"Водитель Shacman (трал) груженный спецальной техникой, не рассчитав габариты, задел конструкцию ЛРТ. В результате происшествия пострадали трое пешеходов, которые шли по краю проезжей части дороги", – рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что все пострадавшие доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что мощный град обрушился на Астану. Град размером с перепелиное яйцо повредил машины.
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