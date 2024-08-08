В Астане груженный спецтехникой полуприцеп врезался в ЛРТ: пострадали три пешехода

Груженный спецтехникой трал Shacman 8 августа врезался в конструкцию ЛРТ, пострадали три пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в столичном Департаменте полиции, происшествие произошло на пересечении перекрестка Кабанбай батыра и Улы Дала.

"Водитель Shacman (трал) груженный спецальной техникой, не рассчитав габариты, задел конструкцию ЛРТ. В результате происшествия пострадали трое пешеходов, которые шли по краю проезжей части дороги", – рассказали в полиции.





В ведомстве добавили, что все пострадавшие доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.

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