Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане груженный спецтехникой полуприцеп врезался в ЛРТ: пострадали три пешехода

В Астане груженный спецтехникой полуприцеп врезался в ЛРТ: пострадали три пешехода , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 01:26 Фото: ДП Астаны
Груженный спецтехникой трал Shacman 8 августа врезался в конструкцию ЛРТ, пострадали три пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в столичном Департаменте полиции, происшествие произошло на пересечении перекрестка Кабанбай батыра и Улы Дала. 

"Водитель Shacman (трал) груженный спецальной техникой, не рассчитав габариты, задел конструкцию ЛРТ. В результате происшествия пострадали трое пешеходов, которые шли по краю проезжей части дороги", – рассказали в полиции.


В ведомстве добавили, что все пострадавшие доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мощный град обрушился на Астану. Град размером с перепелиное яйцо повредил машины.

Читайте также

Набросился с ножом на сестру и маму: обвиняемого отправили в психбольницу Костаная
Мужчина набросился с ножом на сестру и мать в Костанае
Диана Абдуллаева
Астана ДТП ЛРТ 2024 год Аварии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: