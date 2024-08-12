Аким выиграл суд против активиста в Атырауской области

В Атырауской области общественника оштрафовали за клевету на акима района, передает Zakon.kz.

По информации суда Атырауской области, председатель общественного объединения опубликовал в Facebook пост и аудиовидеозапись касательно акима Кызылкогинского района.

"Активист обнародовал несоответствующие действительности сведения о строительстве по госпрограмме жилья, автодорог, моста и других соцобъектов, а также жилых домов по выделенным для этого 40 млн тенге", – говорится в сообщении.

Аким обратился в суд, чтобы опровергнуть информацию. В своем заявлении он указал на распространение в отношении него заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство и подрывающие его репутацию.

"Председатель общественного объединения признан виновным в распространении ложных сведений о строительных проектах в Кызылкогинском районе Атырауской области, порочащих честь акима. Первоначально ему назначили арест на 20 суток, но апелляционный суд изменил наказание на штраф в размере 664 560 тенге", – говорится в сообщении суда.

Указано, что вина активиста доказана заявлением потерпевшего, пояснениями участников дела, рапортом сотрудника полиции, постами и аудио-видеозаписями, опубликованными в соцсети, протоколом об административном правонарушении, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Отметим, что ранее аким Костаная через суд хотел изъять дом под строительство парка, но не смог.