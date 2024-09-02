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В Астане мужчина с ножом ворвался в мечеть и требовал освободить незаконно осужденных

В Астане мужчина с ножом ворвался в мечеть и требовал освободить незаконно осужденных, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 13:14 Фото: Instagram/kris_p_bro
В социальных сетях 2 сентября 2024 года распространили видео с окровавленным мужчиной, снятое в одной из мечетей Астаны. В столичном департаменте полиции рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Instagram-паблике kris_p_bro, кадры сделаны в мечети, расположенной по ул. Гете, 16 (район Сарыарка).

"Мужчина... 30-35 лет, в неадекватном состоянии, предварительно – психбольной, в руках имеет нож, требует освободить незаконно осужденных. Наряды на месте", – говорится под публикацией.

Как уточнили в столичном ДП, на канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей Астаны неизвестный мужчина угрожает прихожанам.

"На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем изъят нож кустарного производства. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится всесторонняя проверка всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Астаны

1 сентября 2024 года в Шымкенте мужчина напал на полицейского с ножом во время патрулирования. Неизвестный набросился на правоохранителя со спины и ранил его.

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