Павлодарца убили возле ночного клуба
Фото: Zakon.kz
Полиция расследует смерть павлодарца, который получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Zakon.kz.
В ДП Павлодарской области проинформировали, что полиция расследует факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть павлодарца.
"Инцидент произошел возле одного из ночных клубов. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания".ДП Павлодарской области
Ранее в Акмолинской области было обнаружено тело 44-летнего бизнесмена с признаками насильственной смерти.
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