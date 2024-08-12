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Павлодарца убили возле ночного клуба

Павлодарца убили возле ночного клуба, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 19:26 Фото: Zakon.kz
Полиция расследует смерть павлодарца, который получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области проинформировали, что полиция расследует факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть павлодарца.

"Инцидент произошел возле одного из ночных клубов. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания".ДП Павлодарской области

Ранее в Акмолинской области было обнаружено тело 44-летнего бизнесмена с признаками насильственной смерти.

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