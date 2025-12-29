#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Происшествия

18-летнего парня убили возле ночного клуба Астаны

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 09:27 Фото: Zakon.kz
Перед Новым годом в Астане убили 18-летнего парня, который отдыхал в одном из столичных заведений. Согласно данным пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), идет следствие, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в социальных сетях. Комментаторы пишут, что "парня зарезали".

На запрос корреспондента за 29 декабря 2025 года в ДП подтвердили произошедшее и уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование.

"Сотрудниками полиции задержаны двое подозреваемых и водворены в ИВС". Пресс-служба ДП Астаны

Уже установлено, что между молодыми людьми возле одного из ночных заведений произошел словесный конфликт, переросший в драку.

"В результате 18-летний гражданин от полученных травм скончался. Проводится следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".Пресс-служба ДП Астаны

В заключительной части стражи порядка в очередной раз выступили с заявлением:

"Посещая увеселительные заведения, необходимо соблюдать нормы общественного порядка и воздерживаться от конфликтных ситуаций. За любые противоправные действия предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

26 декабря 2025 года стало известно, что полиция Восточно-Казахстанской области раскрыла особо тяжкое преступление, совершенное в декабре 1999 года в городе Зайсане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны
13:44, 09 сентября 2025
19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны
Убийство в день бракосочетания: молодого парня убили в клубе в Кокшетау
20:10, 12 ноября 2024
Убийство в день бракосочетания: молодого парня убили в клубе в Кокшетау
Павлодарца убили возле ночного клуба
19:26, 12 августа 2024
Павлодарца убили возле ночного клуба
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: