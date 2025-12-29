18-летнего парня убили возле ночного клуба Астаны

Перед Новым годом в Астане убили 18-летнего парня, который отдыхал в одном из столичных заведений. Согласно данным пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), идет следствие, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в социальных сетях. Комментаторы пишут, что "парня зарезали".

На запрос корреспондента за 29 декабря 2025 года в ДП подтвердили произошедшее и уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование.

"Сотрудниками полиции задержаны двое подозреваемых и водворены в ИВС". Пресс-служба ДП Астаны

Уже установлено, что между молодыми людьми возле одного из ночных заведений произошел словесный конфликт, переросший в драку.

"В результате 18-летний гражданин от полученных травм скончался. Проводится следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего". Пресс-служба ДП Астаны

В заключительной части стражи порядка в очередной раз выступили с заявлением:

"Посещая увеселительные заведения, необходимо соблюдать нормы общественного порядка и воздерживаться от конфликтных ситуаций. За любые противоправные действия предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

