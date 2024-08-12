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Пожарным удалось предотвратить взрывы во время крупного пожара в кафе Алматы

пожар в кафе, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 22:17 Фото: Zakon.kz
12 августа в Бостандыкском районе Алматы по улице Тимирязева загорелось открытым пламенем кафе. Огонь распространился на площади в 250 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, в тушении были задействованы 44 человека личного состава и 11 единиц техники.

пожар в кафе, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 22:17

Фото: Zakon.kz

"Принятыми оперативными мерами спасли от уничтожения первый этаж кафе, летнюю террасу, четыре дизельных генератора, вынесено четыре баллона: один кислородный, три газовых баллона объемом 50 л каждый", – говорится в сообщении.
пожар в кафе, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 22:17

Фото: Zakon.kz

Пожар потушили в 21:33.

пожар в кафе, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 22:17

Фото: Zakon.kz

Жертв и пострадавших нет.

пожар в кафе, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 22:17

Фото: Zakon.kz

пожар в кафе, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 22:17

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что силы и средства ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по улице Тимирязева в связи с пожаром в кафе.

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