Пожарным удалось предотвратить взрывы во время крупного пожара в кафе Алматы
Фото: Zakon.kz
12 августа в Бостандыкском районе Алматы по улице Тимирязева загорелось открытым пламенем кафе. Огонь распространился на площади в 250 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, в тушении были задействованы 44 человека личного состава и 11 единиц техники.
Фото: Zakon.kz
"Принятыми оперативными мерами спасли от уничтожения первый этаж кафе, летнюю террасу, четыре дизельных генератора, вынесено четыре баллона: один кислородный, три газовых баллона объемом 50 л каждый", – говорится в сообщении.
Фото: Zakon.kz
Пожар потушили в 21:33.
Фото: Zakon.kz
Жертв и пострадавших нет.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что силы и средства ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по улице Тимирязева в связи с пожаром в кафе.
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