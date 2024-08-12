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Кафе горит открытым пламенем в Алматы

пожар в кафе в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 21:07 Фото: скриншот видео
12 августа силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по улице Тимирязева, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города, пожарные прибыли на место через 5 минут.

"Установлено горение открытым пламенем кафе, звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на ПГ(60м) созданы три участка тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды", – говорится в сообщении.

Как уточняется, с места пожара эвакуировано три газовых баллона.

Отмечается, что угрозы распространения огня нет.


Ранее сообщалось, что хозпостройка и заготовки сена полыхнули в Актюбинской области.

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