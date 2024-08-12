Кафе горит открытым пламенем в Алматы
Фото: скриншот видео
12 августа силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по улице Тимирязева, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС города, пожарные прибыли на место через 5 минут.
"Установлено горение открытым пламенем кафе, звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на ПГ(60м) созданы три участка тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды", – говорится в сообщении.
Как уточняется, с места пожара эвакуировано три газовых баллона.
Отмечается, что угрозы распространения огня нет.
Ранее сообщалось, что хозпостройка и заготовки сена полыхнули в Актюбинской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript