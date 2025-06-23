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Происшествия

Взрыв удалось предотвратить огнеборцам во время крупного пожара в Кызылординской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 18:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
В поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области разгорелся пожар. Сначала загорелась кровля частного дома и гаража, а затем огонь перешел на соседний дом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы оперативно вынесли пять газовых баллонов из зоны горения.

"Благодаря смелым действиям пожарных удалось предотвратить возможный взрыв. Пожар ликвидирован на площади 340 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что жильцов 17-этажного дома эвакуировали из-за пожара в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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