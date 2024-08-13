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Повезло, что не ослепла: работница ТЭЦ в Астане получила ожоги серной кислотой

Работница ТЭЦ в Астане получила ожоги серной кислотой, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 11:05 Фото: Zakon.kz
В Астане работница ТЭЦ-3 получила ожоги лица и руки серной кислотой, сообщает Zakon.kz.

Степень тяжести полученных травм оценивается как высокая, передает корреспондент Первого канала "Евразия".

Инцидент случился 20 июля на самой новой столичной ТЭЦ. Гульнур Садыкова работает здесь аппаратчиком. В ее обязанности входило каждые полчаса подниматься на пятую отметку и проверять, прошла прокачка кислоты по трубам или нет.

"Я сама не ожидала. Этот шланг вырвало, на меня полилась эта серная кислота. Я начала кричать. У меня полностью облиты лицо и рука, больше всего пострадала рука. Когда я сюда приехала, мне врач сразу сказал, что, скорее всего, будет операция".Гульнур Садыкова

По словам пострадавшей, она и ее коллеги регулярно фиксировали порывы и свищи. Видео отправляли руководству. Ремонтные работы, как говорит Гульнур, проводились, но трубы все равно рвало, а некоторые даже гнулись от кислоты.

Гульнур Садыкова в больнице уже более 20 дней. Капли кислоты попали ей на лицо, шею, грудную клетку и на руки. Недавно на одну руку ей пересадили кожу, взятую с ноги.

В деталях случившегося разбирается специальная комиссия. Ее возглавляет государственный инспектор труда. Также туда вошел и представитель энергонадзора.

"Осуществлен осмотр места происшествия. Составлен план действий, необходимые документы для расследования и схема места происшествия. Фальсификаций не будет. За любую фальсификацию работодатель будет нести сам ответственность. За это есть уголовная ответственность". Главный специалист отдела безопасности и охраны труда Управления контроля качества городской среды Астаны Абай Еркинов

Расследование инцидента продлится до 30 дней. После чего инспекторы труда передадут материалы в полицию.

Заместитель главы правления по производству АО "Астана-энергия" Олег Гармонщиков сообщил, что нарушения техники безопасности не было.

Пока лично Гульнур помощь никто не предлагал. Врачи сказали: "Повезло, что не ослепла".

Ранее мы рассказывали о том, что алматинские комбустиологи два месяца боролись за жизнь 27-летнего мужчины, которого ударило током на высоковольтной линии электропередачи.

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