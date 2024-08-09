53 дня лечения, 5 операций: казахстанец выжил после удара током мощностью 10 тыс. вольт

Алматинские комбустиологи два месяца боролись за жизнь 27-летнего казахстанца, которого ударило током на высоковольтной линии электропередач, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы рассказали, что Аян работает инженером электромонтажных работ. Весной, выполняя работы на объекте в Алакольском районе Абайской области, он получил электротравму.

Первые 10 суток мужчина провел в реанимации ЦРБ Алакольского района. После стабилизации состояния пациента транспортировали в Городскую клиническую больницу № 4 Алматы, где есть ожоговое отделение.

Комбустиологи поставили диагноз: воздействие электрического тока – электротравма ІІ степени. Электроожог IV степени предплечий, кистей, передней брюшной стенки, стоп.

"Пациент поступил в приемное отделение ГКБ №4 в сопровождении родственников и врача реаниматолога. Осмотрен мультидисциплинарно в составе врачей: травматолога, реаниматолога-анестезиолога, терапевта, комплексно обследован и госпитализирован в ожоговое отделение. В области нижней трети предплечий, кистей имелись ожоговые раны, отмечались участки некроза второго пальца кистей. В области передней стенки живота слева имелись ожоговые раны. В области правой стопы по медиальной поверхности и левой стопы по латеральной поверхности были метки тока, ожоговые. Состояние пациента оценивалось, как стабильно тяжелое". Заведующий отделением врач-комбустиолог Елдос Альменов

53 дня лечения, 5 пластических операций по пересадке кожи "отсроченная некрэктомия с одномоментной аутодермопластикой".

Фото: Управление общественного здравоохранения Алматы

Указательные пальцы левой и правой рук погибли в момент получения травмы, и все же хирургам удалось спасти кисти от распространения инфекции и сохранить оставшиеся фаланги пальцев рук и стопы ног от ампутации.

Электромонтер Аян винит в случившемся только себя. После долгой борьбы за жизнь он выписался из больницы на своих ногах.

Ранее в Жамбылском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии провели уникальную операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли.