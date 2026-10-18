"Загрызли на глазах!": озверевшие стаи собак устроили охоту на скот на западе Казахстана

В Мангистауской области стаи голодных бродячих собак держат в страхе местных фермеров и уничтожают домашний скот. Житель Тупкараганского района заявил о потерях породистых животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 октября 2026 года издание Lada.kz, о проблеме рассказал фермер Валерий Ставничук, который ведет хозяйство КХ "Милка". Он утверждает, что стаи агрессивных собак нападают на мелкий рогатый скот. По его словам, подобные случаи происходили и раньше.

"Я люблю животных, но то, что сейчас происходит, не является нормой и совершенно не должно поддерживаться. Стаи злых, агрессивных бродячих собак, голодных. Была ситуация летом, когда загрызли трех породистых коз. Девять лет назад у меня на глазах убили 15 коз. Мы стояли и ничего не могли сделать с ними. Они дикие", – рассказал фермер.

Валерий Ставничук живет в Мангистауской области с детства и отмечает, что раньше такой острой проблемы с бродячими животными не было. По его мнению, одна из причин – безответственное отношение людей, которые заводят собак, а затем выбрасывают их.

"Был свидетелем, как некто приехал в Сайын Шапагатов и выставил на обочину большого алабая. Красивого, молодого. Бедная собака неделю сидела на этой обочине и ждала хозяина. Я лично подходил, кормил. Но ведь завтра этот пес также собьется в стаю и пойдет убивать мой скот, кошек. Ему же не объяснишь, что можно побежать в город на мусорке искать еду", – поделился он.

Фермер признает, что в возникновении проблемы виноваты люди, но задается вопросом, почему из-за чужой безответственности должны страдать другие жители и владельцы хозяйств.

В ответе на обращение фермера в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тупкараганского района сообщили, что на 2026 год на организацию отлова и умерщвление бродячих собак и кошек предусмотрели 2,5 миллиона тенге.

"По итогам государственных закупок подрядчиком стало ИП "Avtolider" с предложением на сумму 2 412 069 тенге. Согласно технической спецификации, в 2026 году планировалось отловить и умертвить 285 безнадзорных животных. В ведомстве заявили, что на данный момент подрядчик выполнил этот объем – 285 бродячих собак", – говорится в сообщении.

В акимате также пояснили, что стороны работали над заключением дополнительного соглашения для продолжения услуги. Однако документ не прошел проверку на портале государственных закупок в установленный срок, поэтому продолжить работу на его основании не удалось.

Для дальнейшего отлова бродячих животных отдел намерен повторно объявить конкурс государственных закупок.

7 сентября 2026 года стало известно, что в Казахстане приняты новые правила работы приютов для животных.