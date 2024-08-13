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Одичавшие собаки наносят убытки крестьянским хозяйствам в Мангистауской области

собаки нападают на скот в Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 23:25 Фото: pixabay
В Мангистауской области сельчане жалуются на свору диких собак, которая нападает на домашний скот. Только в одном крестьянском хозяйстве она загрызла 40 племенных коз, сообщает Zakon.kz.

Люди рассказали журналистам КТК, что пытались поймать псов, устраивали засады, но ситуация, лишь усугубилась.

"В один день ранним утром мы услышали шум. Вышли: в загоне собаки! Погнались за ними. Четыре собаки было: среди них овчарка, один черный тобет был, две рыжие. Все огромные. Догнать не смогли. Вы представьте, какие у нас убытки из-за них". Жительница Мангистауской области Кумар Нурпеисова

Жаловались на диких псов почти все хозяйства Мунайлинского района, уверяют люди. Только в разное время. По словам сельчан, собаки не едят животных, они лишь перегрызают им шеи и сбегают. На ферме, где псы убили сразу 12 коз, теперь подсчитывают убытки и просят помощи. Специалисты из отдела ветеринарии все факты нападений фиксируют. Они заверили: в районе ведется постоянная работа по отлову бродячих псов.

"Убитый скот не подлежит компенсации. Для предпринимателей существуют льготные программы, которыми они могут воспользоваться. На пастбище возле села Батыр расположены 14 крупных хозяйств. С начала года они неоднократно жаловались на собак. Была создана рабочая группа по отлову бродячих собак, отловлено уже более 200 голов". Замруководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Мунайлинского района Бекболат Кабатбаев

Ранее сообщалось, что брошенные во время паводков собаки истребляют скот во дворах СКО.

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