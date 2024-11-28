Редкая дикая кошка загрызла коз в Кызылординской области

В Шиелийском районе Кызылординской области дикая кошка нападает на домашний скот. У одного из жителей она загрызла несколько коз, передает Zakon.kz.

В Facebook распространяется видео, на котором житель районного центра Шиели показывает мертвых коз с перерезанным горлом в своем сарае.

По словам хозяина скота, ночью какой-то зверь напал на животных. На его памяти такое происходит впервые. На место происшествия выехали ветеринары.

"Напала дикая кошка, или, как еще называют это животное, степной кот. По-казахски называется "қазақ мәлін". Раньше такие случаи нападения были в Туркестанской области. В нашей практике такое происходит впервые. Она перегрызает горло животному и пьет кровь. На сегодня погибший скот захоронен в соответствии с ветеринарными нормами. Взяты необходимые пробы", – сказал руководитель областного управления ветеринарии Шахмардан Койшыбаев.

Как отметил заместитель руководителя республиканского государственного учреждения "Кызылординская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" Исатай Абдразаков, за 25 лет работы в лесничестве он ни разу не слышал, чтобы в Кызылординской области дикие кошки подходили так близко к домашнему скоту и нападали на него. Они крупнее, чем обычные, примерно в 1,5 раза. На них не охотятся, учет их численности не ведется. Кроме того, степная кошка считается редким животным.

В Казахстане этот вид встречается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. Также степная кошка обитает в Африке, Азии, Средиземноморье и на Кавказе.

Но в настоящее время число особей этого хищного зверя невелико. По мнению специалистов, хищник нападает на домашних животных, видимо, от голода. С другой стороны, сейчас еще нет сильных морозов, чтобы они не могли найти пропитание.