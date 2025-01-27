Спасатели показали, как тушили пожар в многоэтажной новостройке в Актау
Фото: скриншот видео
В актауском микрорайоне 17 в многоэтажном жилом доме на десятом этаже загорелся балкон квартиры. Огонь быстро распространился и перешел на квартиру, сообщает Zakon.kz.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 47 человек, из них 16 детей.
"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня. На месте пожара работали медики ЦМК МЧС РК. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м". Пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что хозяин квартиры в Астане пострадал из-за пожара.
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