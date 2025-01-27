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Происшествия

Спасатели показали, как тушили пожар в многоэтажной новостройке в Актау

пожар вспыхнул в многоэтажке в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 19:37 Фото: скриншот видео
В актауском микрорайоне 17 в многоэтажном жилом доме на десятом этаже загорелся балкон квартиры. Огонь быстро распространился и перешел на квартиру, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 47 человек, из них 16 детей.

"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня. На месте пожара работали медики ЦМК МЧС РК. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м". Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что хозяин квартиры в Астане пострадал из-за пожара.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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