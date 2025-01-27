Спасатели показали, как тушили пожар в многоэтажной новостройке в Актау

Фото: скриншот видео

В актауском микрорайоне 17 в многоэтажном жилом доме на десятом этаже загорелся балкон квартиры. Огонь быстро распространился и перешел на квартиру, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 47 человек, из них 16 детей. "Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня. На месте пожара работали медики ЦМК МЧС РК. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м". Пресс-служба МЧС РК Как уточняется, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что хозяин квартиры в Астане пострадал из-за пожара.

Поделиться новостью

Читайте также Происшествия Семь автомобилей сгорели в ВКО