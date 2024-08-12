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В Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 03:18 Фото: Zakon.kz
Ночью 13 августа 2024 года спасатели МЧС пришли на помощь карете скорой помощи в экстренной ситуации, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, в районе Алматы города Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи с пациентом.

Прибывшие к месту вызова спасатели на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.

Ранее павлодарские спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Среди них были дети.

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МЧС РК Актобе 2024 год Спасатели Скорая помощь
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