В Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи

Ночью 13 августа 2024 года спасатели МЧС пришли на помощь карете скорой помощи в экстренной ситуации, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, в районе Алматы города Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи с пациентом.

Прибывшие к месту вызова спасатели на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.

Ранее павлодарские спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Среди них были дети.