Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Зять тайно оформил на тещу в Степногорске кредит на шесть миллионов тенге

Зять тайно оформил на тещу в Степногорске кредит на шесть миллионов тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 19:38 Фото: freepik
Жительница Акмолинской области, передав родственнику доступ к личному приложению банка, обнаружила, что на ее имя оформлен онлайн-кредит на сумму 6 млн 385 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz..

Как пишет пресс-служба ДП Акмолинской области, о задолженности пострадавшей рассказал сын, которому позвонили коллекторы. 31 июля пострадавшая обратилась с заявлением в Управление полиции Степногорска.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кредит на потерпевшую оформил зять. Выяснилось, что заявительница по его просьбе, предоставила мужчине свободный доступ к своему банковскому приложению", – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 190 УК РК "Мошенничество", устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Департамент полиции Алматы собрал шесть самых популярных видов интернет-мошенничеств и выступил с обращением.

Читайте также

крышу здания снес ураган в Актюбинской области
Жители восьмиквартирного дома в Актобе остались без жилья из-за урагана
инфекциями заразились 17 человек после помощи стоматологов и хирургов в ЗКО
17 человек заразились инфекциями после помощи стоматологов и хирургов в ЗКО
автомобиль сгорел в Астане
Открытым пламенем вспыхнул автомобиль на проезжей части в Астане
Елена Беляева
Акмолинская область Степногорск 2024 год Полиция Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Сын депутата совершил правонарушение
В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: