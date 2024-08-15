Зять тайно оформил на тещу в Степногорске кредит на шесть миллионов тенге

Фото: freepik

Жительница Акмолинской области, передав родственнику доступ к личному приложению банка, обнаружила, что на ее имя оформлен онлайн-кредит на сумму 6 млн 385 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz..

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