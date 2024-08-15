Зять тайно оформил на тещу в Степногорске кредит на шесть миллионов тенге
Фото: freepik
Жительница Акмолинской области, передав родственнику доступ к личному приложению банка, обнаружила, что на ее имя оформлен онлайн-кредит на сумму 6 млн 385 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz..
Как пишет пресс-служба ДП Акмолинской области, о задолженности пострадавшей рассказал сын, которому позвонили коллекторы. 31 июля пострадавшая обратилась с заявлением в Управление полиции Степногорска.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кредит на потерпевшую оформил зять. Выяснилось, что заявительница по его просьбе, предоставила мужчине свободный доступ к своему банковскому приложению", – говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 190 УК РК "Мошенничество", устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее Департамент полиции Алматы собрал шесть самых популярных видов интернет-мошенничеств и выступил с обращением.
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